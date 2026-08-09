Горя сградата на бившата гимназия ТМТ "Юрий Гагарин" в центъра на Монтана. Зданието повече от 14 години не се ползва за учебна дейност. Огънят е пламнал през нощта в неделя на втория етаж на сградата. Той е бил потушен от изпратените на място пожарни екипи.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Около обяд обаче хора са забелязали, че пламъци са обхванали целия покрив на зданието. На място са изпратени веднага повече от пет екипа на пожарната, които да овладеят огъня.

Зам.-областният управител на Монтана Зорница Михайлова заяви за NOVA, че екип на РИОСВ ще измери качеството на въздуха заради голямото задимяване.

Видео: Биляна Борисова, NOVA

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Венцислав Райков каза за кореспондента на БТА Цветомир Цветков, че пожарът вече е потушен. По негови данни са изгорели 250 квадратни метра от покривната конструкция и предстои разследване, което да установи причините за възникването на огъня.