Снимка/Видео: Биляна Борисова, NOVA
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Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"
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Броят на жертвите на труса в Колумбия достигна 169, над 600 са ранени
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Продължава разследването за причините за взрива във военния завод "ЕМКО"
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Заседнал танкер причини мащабен нефтен разлив край Оман, властите опитват да ограничат щетите
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Няма данни за външна намеса при взрива в „ЕМКО“, сред версиите е запалване на барутен заряд
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„ЕМКО” изключва взривът в завода да е плод на човешка грешка
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Продължава борбата с пожара край Бобошево
В района има силно задимяване
Горя сградата на бившата гимназия ТМТ "Юрий Гагарин" в центъра на Монтана. Зданието повече от 14 години не се ползва за учебна дейност. Огънят е пламнал през нощта в неделя на втория етаж на сградата. Той е бил потушен от изпратените на място пожарни екипи.
Снимка: Биляна Борисова, NOVA
Около обяд обаче хора са забелязали, че пламъци са обхванали целия покрив на зданието. На място са изпратени веднага повече от пет екипа на пожарната, които да овладеят огъня.
Зам.-областният управител на Монтана Зорница Михайлова заяви за NOVA, че екип на РИОСВ ще измери качеството на въздуха заради голямото задимяване.
Видео: Биляна Борисова, NOVA
Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Венцислав Райков каза за кореспондента на БТА Цветомир Цветков, че пожарът вече е потушен. По негови данни са изгорели 250 квадратни метра от покривната конструкция и предстои разследване, което да установи причините за възникването на огъня.
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