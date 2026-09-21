72-годишен мъж е задържан по досъдебно производство за убийство на жена в село Бачево, община Разлог. Разследването се провежда под ръководството на Окръжната прокуратура в Благоевград.

Припомняме, че на 18 септември около 10:30 часа бил подаден сигнал за мъж и жена в безпомощно състояние в двора на къща. На място незабавно били изпратени полицейски екипи.

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По първоначални данни между двамата 76-годишни жители на Бачево и техен 72-годишен роднина възникнал скандал. Според полицията по време на конфликта по-възрастните мъж и жена са били ударени с тъп предмет.

Жената е починала вследствие на получените наранявания. Пострадалият мъж е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ в Разлог.

Извършен е оглед на местопроизшествието, при който са иззети веществени доказателства. Проведени са и разпити на свидетели.

Въз основа на събраните и проверени доказателства е направено обосновано предположение, че 72-годишният мъж е извършител на деянието. Той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор е внесъл искане до съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Георги Иванов