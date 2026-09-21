Видеокадри, заснети от екипажа на риболовния кораб, показват момента на сблъсъка край бреговете на Малайския полуостров

Кораб за насипни товари се е сблъскал с риболовен кораб във водите край Сингапур. Инцидентът е станал в четвъртък,17 септември, съобщава „Би Би Си“.

По данни от проверката на британската обществена медия сблъсъкът е станал в морски район близо до Сингапур. На този етап няма официална информация дали при инцидента има пострадали или загинали.

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Видеозапис, появил се през уикенда и заснет от борда на риболовния кораб, показва как по-големият кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг, се приближава към по-малката китайска лодка отзад.

При удара рибаркста лодка се завърта, а членове на екипажа се хващат за перилата, докато вода нахлува на палубата.

Морската и пристанищна администрация на Сингапур все още не е излязла с публично изявление или причини за инцидента.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Би Би Си"

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