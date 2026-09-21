Кораб за насипни товари се е сблъскал с риболовен кораб във водите край Сингапур. Инцидентът е станал в четвъртък,17 септември, съобщава „Би Би Си“.

По данни от проверката на британската обществена медия сблъсъкът е станал в морски район близо до Сингапур. На този етап няма официална информация дали при инцидента има пострадали или загинали.

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Видеозапис, появил се през уикенда и заснет от борда на риболовния кораб, показва как по-големият кораб за насипни товари, плаващ под панамски флаг, се приближава към по-малката китайска лодка отзад.

Two videos appear to show the moment a cargo ship crashes into a fishing vessel, with dramatic footage capturing the impact near Singapore. More details: https://t.co/zf72Tjoyej pic.twitter.com/rycdD9QpNY — BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2026

При удара рибаркста лодка се завърта, а членове на екипажа се хващат за перилата, докато вода нахлува на палубата.

Морската и пристанищна администрация на Сингапур все още не е излязла с публично изявление или причини за инцидента.

Редактор: Георги Иванов