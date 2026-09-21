Мъж, обвинен в причиняване на телесна повреда и за закана с убийство в Кресна, е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

На 14 септември обвиняемият нанесъл на друг мъж удари с дръжката на пистолет по главата и с нож в областта на рамото. Освен това, той отправил към пострадалия закана за убийство, като размахвал нож и пистолет, посочват от държавното обвинение.

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В резултат на нанесените удари на потърпевшия са причинени разкъсно-контузни рани по скалпа и прободна рана в областта на лявото рамо. Деянието е извършено по хулигански подбуди. По искане на Районна прокуратура – Благоевград спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Станимира Шикова