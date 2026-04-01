Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ е постановена за двама мъже, обвинени в причиняване на средна телесна повреда.

Двамата са обвинени за това, че в съучастие, като съизвършители, причинили средна телесна повредата на 57-годишен мъж. Престъплението е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия, с особена жестокост и по хулигански подбуди. Случаят е от 27 март в Ахтопол.

По време на разследването е установено, че пострадалият е лице с нисък социален статус. Телесните му увреждания са причинени в мястото, което е обитавал. Установено е също така, че запалване на долните му крайници и нанасяне на удари в главата и тялото му са довели до обезобразяване на части от тялото (долните крайници) и избиване на зъб.

Определението на Районен съд-Царево подлежи на обжалване.