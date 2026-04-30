Мъж от ловешкото село Летница получи по бързото производство условна присъда по дело за изборно престъпление, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.

В периода от 1 до 18 април той предложил 150 евро на трима души от едно домакинство. Целта била да ги склони да упражнят избирателното си право на предсрочния парламентарен вот на 19 април в полза на определена политическа партия.

Обвиняемият получи четири месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено за изпитателен срок от три години. Разследването по делото е приключено в срок до седем дни с краен съдебен акт, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, уточняват от държавното обвинение.

