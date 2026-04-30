Снимка: iStock
Той предложил 150 евро на трима души преди изборите на 19 април
Мъж от ловешкото село Летница получи по бързото производство условна присъда по дело за изборно престъпление, съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
Кандев: Има първа осъдителна присъда за купуване на гласове
В периода от 1 до 18 април той предложил 150 евро на трима души от едно домакинство. Целта била да ги склони да упражнят избирателното си право на предсрочния парламентарен вот на 19 април в полза на определена политическа партия.
Условна присъда за мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко
Обвиняемият получи четири месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено за изпитателен срок от три години. Разследването по делото е приключено в срок до седем дни с краен съдебен акт, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, уточняват от държавното обвинение.
Редактор: Станимира Шикова
