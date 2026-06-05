Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада. В рамките на вчерашния ден и в продължение на ранните часове на днешния ден се провежда мащабна специализирана полицейска операция между СГП и СДВР срещу наркоразпространението.

Проведени са претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и обиски на лица.

До момента са задържани 20 души - основни дилъри, разпространяващи дрога в квартал „Христо Ботев“ и съседен квартал. Всички те са криминално проявени. Иззети са големи количества наркотични вещества.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Един от задържаните е 53-годишен мъж с множество криминални регистрации - за грабежи, телесни проведи, наркопритежание, наркоразпространение. „Той е оборудвал своята къща, която използва за разпространение на наркотици, с видео наблюдение, поставено върху електрическите стълбове. За това нещо ще бъдат сигнализирани Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно, за да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност”, обясни директорът на СДВР Любомир Николов. Той допълни, че къщата се намира в непосредствена близост до училище.

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В задържаните лица са установени над 400 дози, пригодени за разпространение на наркотично вещество, и съхранителна база от над 5 килограма марихуана.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Иззетият наркотик представлява така наречената „билка“ с примес амфетамин. „Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока. Води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява”, заяви Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.

Акцията е в продължение на разследване, водено от Софийската градска прокуратура и СДВР, по досъдебно производство за държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества, започнало през миналата година.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

В рамките на днешния ден предстои от СДВР да бъде докладван и друг случай, при който в близост са задържани около 5 килограма марихуана, разпределена в 53 броя буркани и множество различни по големина пликчета. Намерено е и прахообразно вещество.

Редактор: Ивета Костадинова