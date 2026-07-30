Хади Матар беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради нападението с нож срещу писателя Салман Рушди през 2022 г., който от десетилетия е обект на смъртна заплаха заради романа си „Сатанински строфи“.

Съдебните заседатели признаха Матар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм.

Намушкаха известния британски писател Салман Рушди (ВИДЕО+СНИМКИ)

Скица от съдебната зала, Салман Рушди (вляво) свидетелства във Федералния съд по време на процеса за тероризъм срещу Хади Матар (в средата долу ), 23 юли 2026 г., Ню Йорк. Снимка: AP, БТА

25 години затвор за мъжа, намушкал писателя Салман Рушди

28-годишният Матар вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Ню Йорк, след като беше осъден за опит за убийство на Рушди, извършен през август 2022 г. на сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор.

Рушди, който се готвел да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки травми и загуби зрението с дясното си око.

Редактор: Цветина Петрова