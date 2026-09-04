Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сирийския гражданин, причинил тежката катастрофа на кръстовището „Трапезица“ през 2022 г., при която загинаха двама полицаи. Вместо наложените на първа инстанция 20 години затвор, мъжът получава доживотна присъда при първоначален специален режим.

Трагедията се разигра на 25 август 2022 г. Сириецът управлявал автобус, в който пътували 47 души, сред тях жени и деца. Той не се подчинил на полицейските сигнали да спре и продължил към Бургас.

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При достигането на кръстовището „Трапезица“ автобусът се движел с около 78 км/ч. Вместо да отбие в най-дясната лента, шофьорът продължил и се врязал в поставения на пътя патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация.

При удара загинаха на място двамата служители на Първо районно управление в Бургас - Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитвали да спрат автобуса.

На първа инстанция Окръжният съд в Бургас осъди водача на 20 години лишаване от свобода. Присъдата обаче беше протестирана от прокуратурата, а жалби подадоха частните обвинители и защитата на подсъдимия.

Апелативните съдии приемат, че наказанието от 20 години е недостатъчно предвид начина, по който е извършено престъплението, и мащаба на опасността, създадена от водача.

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Според съда не става дума за еднократно нарушение на правилата за движение или за грешна реакция, довела до фатален резултат. Катастрофата е била финалът на продължително опасно поведение.

Преди сблъсъка водачът многократно отказвал да изпълни полицейските разпореждания да спре, продължил да управлява многотонния автобус с висока скорост и възпрепятствал полицейските автомобили, които се опитвали да го изпреварят.

Съдът отчита и факта, че сириецът е бил неправоспособен водач. В автобуса са пътували 47 души, като част от тях се намирали на пода и между седалките, без възможност да бъдат обезопасени. Опасността обаче не е била само за пътниците и преследващите автобуса полицаи. Свидетелски показания сочат конкретни ситуации, при които поведението на шофьора е поставило в непосредствен риск и други участници в движението.

Според магистратите всичко това показва обществена опасност, която значително надхвърля обичайната за подобен тип престъпления.

Съдът обръща специално внимание и на поведението на подсъдимия непосредствено след фаталния сблъсък. След първоначалния удар той не предприел спиране, напуснал местопроизшествието и опитал да избяга.

Според апелативните съдии поведението му не може да бъде определено като моментна грешка в преценката. То показва последователно решение да продължи действията си въпреки постоянно нарастващия риск за живота и здравето на множество хора.

В мотивите си съдът посочва още, че максималното наказание от 20 години затвор не отговаря на изключителната тежест на конкретното престъпление и не е достатъчно за постигането на целите на наказанието.

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Магистратите са взели предвид и смекчаващите вината обстоятелства, но според тях те не могат да намалят значението на изключително тежките последици от извършеното.

Затова Апелативният съд отменя 20-годишното наказание в тази му част и постановява доживотен затвор при първоначален специален режим. Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му.

Редактор: Цветина Петкова