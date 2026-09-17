21-годишна жена е обвинена за умишлено убийство на мъж в столичния квартал „Младост“, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според обвинението престъплението е извършено около 00:30 часа на 13 септември. Разследващите смятат, че младата жена с инициали Д. Д. е нанесла удар с нож в областта на сърцето на А. Г., вследствие на което той починал.

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На 15 септември 21-годишната жена е привлечена като обвиняема за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор тя е задържана за срок до 72 часа.

Днес прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд постоянното ѝ задържане под стража. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова