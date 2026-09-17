Русия и Украйна си размениха днес тела на загинали в хода на войната между двете страни, предаде беларуската държавна новинарска агенция БелТА, цитирана от „Ройтерс“.

Москва предаде най-малко 252 тела, а Киев – 23, като размяната бе осъществена на украинско-беларуската граница. С това общият брой на разменените между враждуващите страни тленни останки от началото на годината надхвърли 4800.

„В резултат на усилията за репатриране на Украйна бяха върнати тленните останки на 252 загинали. Според руската страна тези останки са на украински граждани, включително военнослужещи“, заяви във Facebook Украинският координационен център за военнопленниците.

Украйна осъществява продължителен процес на идентификация на получените от Москва тела, преди да потвърди, че останките са на украински военнослужещи. Двете враждуващи страни редовно си разменят телата на убити военни. От началото на годината са извършени общо осем такива размени, като Русия е предала тленните останки повече от 4800 загинали, а Украйна е предала малко над 200 тела.

Русия и Украйна си размениха телата на войници, загинали на фронта

През 2025 г. Киев е получил повече от 14 000 тела на предполагаеми военнослужещи, докато предадените на Москва тела са по-малко от 400.

Обменът на останки на загинали военнослужещи и на военнопленници е единственият осезаем резултат от преговорите между Москва и Киев повече от четири години след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Редактор: Цвета Лазаркова