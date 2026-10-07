Собствениците на определени превозни средства ще могат да сключват задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за период под една година. Срокът обаче няма да може да бъде по-кратък от 30 дни. Промените в Кодекса за застраховането бяха одобрени от парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавнодвижещи се превозни средства и самоходни машини. За автомобили с временна или транзитна регистрация полицата ще може да бъде сключвана за срока, през който регистрацията е валидна.

При отнет лиценз на застраховател: Гаранционният фонд ще може да плаща директно

Текстовете са предложени между първо и второ четене на законопроекта от Стефан Белчев от „Прогресивна България“ и група народни представители.

Промяната означава, че застрахователните дружества ще бъдат задължени да предлагат краткосрочна „Гражданска отговорност“ за посочените в закона категории. Сред тях са и моторните превозни средства от категория L по Закона за движението по пътищата, в която попадат мотоциклетите, пише БНР.

По време на заседанието Мартин Димитров от „Демократична България“ попита дали застрахователният сектор е подготвен да въведе новия вид полици.

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов, който ръководи управление „Застрахователен надзор“, обясни, че дружествата ще трябва да отговарят на новите изисквания още от деня на обнародването на законовите промени в „Държавен вестник“.

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Компаниите, които не изпълнят задължението, ще носят отговорност и ще могат да бъдат санкционирани. КФН ще изпрати писмо до застрахователите с новите изисквания, въпреки че според Данаилов секторът вече е запознат с подготвяните промени.

Нови правила и за Гаранционния фонд

Одобрените на второ четене текстове предвиждат промени и в работата на Гаранционния фонд. Целта е да бъдат прецизирани механизмите за неговото финансиране и управление и да се гарантират достатъчна ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове.

Една от съществените промени дава възможност на КФН сама да взема решение за осигуряване на допълнителни средства при установен недостиг. Досега това е можело да става само по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Идеята е при необходимост от допълнително финансиране реакцията да бъде по-бърза.

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Променят се и правилата за вноските, които застрахователните компании правят във фондовете. Законопроектът разграничава по-ясно авансовите от допълнителните вноски и уточнява начина, по който се изчисляват предварителните плащания. КФН ще може да определя и различен срок за връщане на надвнесени авансови средства.

Плащане до седем дни при отнет лиценз

Предвижда се още Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да може да извършва определени плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, когато лицензът на застраховател бъде отнет.

Механизмът обхваща обезщетения за причинени вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и определени такси. В тези случаи Гаранционният фонд ще разполага със срок до седем дни от получаването на уведомлението, за да извърши съответното плащане.

Законодателните промени разширяват и възможностите за трансгранично сътрудничество. Гаранционният фонд ще може да работи по-ефективно с аналогични фондове, национални бюра и компенсационни органи в останалите държави от Европейския съюз.

Редактор: Цветина Петкова