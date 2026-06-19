Представители на близо 10 мотоклуба се събраха на протест в петък на площад "Батенберг". Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината - позволили са скок на цената на застраховката "Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети.

Работна група в КФН ще разработи нов режим на сезонна застраховка за мотоциклети

Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в икономическата комисия на парламента. Тогава им беше обещано, че КФН ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите.

Мотористите ще продължат протестите си, докато не бъде поета ясна отговорност и не бъде посочен конкретен срок за решаването на проблема им.

„Започнаха с политическото говорене, с обещанията, но реални действия и мерки няма. Информацията, която ни предоставят е страшно изкривена. Ние искаме в България нещата да бъдат ясни, да плащаме за това, което ползваме, искаме да плащаме справедлива цена. След като България е член на ЕС, е абсолютно редно ние да плащаме по европейски, а не да плащаме по български. Недопустимо е цените в Европа в две от водещите икономики - Германия и Франция, да са почти на половина от това, което е в България”, коментира в ефира на „Здравей, България” един от мотористите в Монтана.

„Срещнахме разбиране от повечето парламентарни групи, които бяха на срещата. Имахме предварително зададени въпроси към КЗП и КФН, там всичко беше меко казано пародия. Те ползват едни данни, които са дадени от Асоциацията на застрахователите, които ние смятаме за крайно изкривени. Те не могат да бъдат достоверни, защото не отговарят на реалността, която полицата показва сама по себе си. Те казват, че това е едно увеличение от 20% до 30%, а реално се вижда 70-90%. Също така не са спазили закон, гласуван 2017 г., който дава право ние да се застраховаме сезонно - за един, за три или за шест месеца. Това не е спазено, тяхната система не работи и не го позволява. Ние можем да сключим договор само за 1 година”, заяви Игнат Игнатов.

„Имаме подкрепата на омбудсмана, за което искам да благодаря на г-жа Делчева. Тя първа се застъпи и даде примери за това как редица държави имат този вид гражданска отговорност. От парламентарните групи излязоха въпроси към Асоциацията на застрахователите, на които те не можаха да отговорят по никакъв начин”, допълни той.

По думите му разговорите ще продължат. „След срещата получихме покана от КФН за формиране на работни групи, за да може там нещата да продължат и реално да се случат”, каза още Игнатов.

Точно в 08:00 ч. мотористите от Монтана и Лом тръгнаха в посока Берковица. Оттам тръгнаха и мотористите от Берковица към София. Те обясниха, че от цяла България са тръгнали четири лъча за протеста - от Варна, Бургас, Монтана и Петрич. Всички те са се събрали на площад „Народно събрание” в столицата, където в 11 часа започнаха протестните действия. „Нека да ни видят, да ни чуят и да знаят, че ние сме нетърпими. Много сме, единни сме и ще отстояваме нашето”, заявяват мотористите.

От Комисията за защита на потребителите излязоха с позиция.

„Във връзка с обществените дискусии за застрахователните премии по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети, Комисията за защита на потребителите счита за необходимо да внесе яснота относно правомощията на компетентните институции.

Застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и е предмет на специализирана правна уредба и надзор. Компетентният орган по отношение на застрахователите е Комисията за финансов надзор, която упражнява контрол върху поднадзорните си лица в рамките на предоставените ѝ от закона правомощия.

Съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в РБ, КЗП следи за наличие на необосновано покачване на цените на стоки и услуги. Изключение правят икономическите сектори, в които действа специален регулатор. Такъв е случаят при предоставянето на застрахователни услуги, включително и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети.

Комисията за финансов надзор осъществява контрол върху поднадзорните ѝ лица, каквито са застрахователите, по отношение спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и забраната за необосновано повишаване на цените на услугите в периода на двойното обозначаване.

Комисията за защита на потребителите подкрепя диалога между институциите, различните икономически субекти и представителите на различните общности с цел намиране на справедливо и устойчиво решение в интерес на потребителите”, се казва в позицията.