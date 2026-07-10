Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община ще проведат ключова среща, посветена на бъдещето на Софийския околовръстен път и възможностите за ускоряване на неговото окончателно завършване.

Основен акцент в разговорите ще бъде липсващият участък между бул. „Братя Бъкстон“ и автомагистрала „Струма“, който от години остава най-сериозното инфраструктурно препятствие по трасето. Именно тази част концентрира значителен трафик и ежедневно създава сериозни затруднения за жителите на кварталите „Княжево“, „Овча купел“ и „Горна баня“.

МС разреши завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

Целта на срещата е държавата и местната власт да координират действията си по ключови въпроси като приемането на устройствени планове, отчуждителните процедури и обезщетяването на собствениците на засегнати имоти. Очаква се да бъдат обсъдени и техническите предизвикателства при изграждането на трасето, включително необходимостта от тунелни съоръжения и естакади в района на „Княжево“.

Макар през последните години да бяха реализирани редица важни проекти по Околовръстния път, включително разширяването на Южната дъга, изграждането на Северната скоростна тангента и модернизацията на Западната дъга, липсващата връзка в югозападната част на столицата продължава да бъде най-слабото звено в цялата система.

Според предварителните планове недовършеният близо осемкилометров участък трябва да бъде превърнат в модерно скоростно трасе с разделени платна, многоетажни пътни възли и възможност за безконфликтно преминаване на транзитния трафик.

Започва строителството на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София

От институциите са категорични, че завършването на Софийския околовръстен път е сред най-важните инфраструктурни задачи за столицата, тъй като ще позволи извеждането на значителна част от транзитния поток извън градската среда и ще облекчи хроничните задръствания в южните райони на София.

Ако административните процедури и подготовката на проекта напредват по график, строителството на липсващия участък може да започне в следващите две години.

Редактор: Цветина Петкова