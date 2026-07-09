Една от най-обичаните български гимнастички Катрин Тасева роди второто си дете. Малкото момиченце е кръстено Миа.

А щастливата новина съобщи самата Катрин във Facebook.

"Добре дошла, Миа. Днес вече сме четирима и сърцата ни са по-пълни от всякога.Татко, батко и аз те обичаме още преди да те срещнем", сподели българската спортистка. В публикацията си тя благодари на екипа на болницата за грижите.

Тасева е участничка на Олимпийските игри в Токио, многократна медалистка от турнири за Световната купа, европейски първенства и световни шампионати.

От Българска федерация художествена гимнастика поздравиха Картин и пожелаха на цялото семейство безброй щастливи мигове, здраве, спокойствие и много любов. "Нека Миа расте щастлива, усмихната и обградена с топлина, а домът им винаги да бъде изпълнен с детски смях и сбъднати мечти", написаха още от федерацията.

Редактор: Цветина Петрова