Уникален шамански ритуал беше представен на археологическия комплекс Перперикон като част от научен експеримент, който цели да покаже как са изглеждали древните шамански практики на прабългарите преди повече от 1300 години.

Инициативата е организирана от екипа на археолога проф. Николай Овчаров, който обясни, че идеята е да бъде пресъздаден възможно най-автентично един от най-древните духовни обреди, познати по българските земи.

Николай Овчаров за корените на българите, Монголия и Перперикон

Снимка: Haskovo.info

„Провеждаме един много важен научен експеримент - да видим как е изглеждал шаманизмът във Велика България. След десетилетия проучвания успяхме да поканим истински шаман от Алтай - един от последните живи представители на тази традиция“, каза проф. Овчаров.

По думите му изборът на Перперикон не е случаен. Именно там са открити скални рисунки, които според учените свидетелстват за присъствието на прабългари от групата на Кубер в края на VII век. Те дават основание археолозите да свързват светилището с ранните религиозни практики на прабългарите.

По време на демонстрацията 85-годишният шаман от Алтай извърши традиционно камлание – ритуал за общуване с духовете чрез ритъма на тъпана и изпадане в транс. Според проф. Овчаров шаманизмът е една от най-древните форми на духовни вярвания, предшестваща организираните религии.

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„Шаманът е посредник между духовете и хората. Чрез тъпана и изпадането в екстаз той се свързва с духовния свят и след това може да дава отговори на различни въпроси“, обясни археологът. Той допълни, че традицията не е изчезнала напълно и до днес в Монголия и Алтай все още има хора, които практикуват шаманизъм, макар и да са останали съвсем малко истински наследствени шамани.

Снимка: Haskovo.info

В събитието участва и професор от Монголия, който разказа, че шаманът е наследил занаята си по семейна линия. Дядо му започнал да го обучава още когато бил на седем години, а след смъртта му, според традицията, духът на предшественика му го призовал да поеме пътя на шамана. По думите му възрастният мъж живее усамотено в тайгата и рядко приема покани за публични прояви, което прави представянето му на Перперикон изключително рядко събитие.

След ритуала шаманът сподели, че духовете са посочили, че това място може отново да стане свещено ако подобни ритуали се провеждат всяка година.



Сред десетките посетители имаше и хора, дошли специално за демонстрацията. „Решихме, че е хубаво да присъстваме на такова нещо. Едва ли другаде в нашия регион можем да видим подобен ритуал“, сподели един от зрителите. Според него Перперикон е най-подходящото място за подобни прояви и те допринасят за още по-голямата популярност на древния скален град.

