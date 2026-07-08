Обемът на жилищните кредити в България вече надхвърля 18 милиарда евро, като нараства с над 26% на годишна база. „Рискът от прегряване на пазара вече е факт, като и Централната банка започна да създава ограничения на кредитирането”, коментира инвестиционният консултант Цветослав Цачев в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Експертът посочи, че пазарът на недвижими имоти у нас е доста добре развиващ се, като има своите плюсове и минуси. Положителната страна е, че при евтиното финансиране все повече хора могат да устроят живота си добре. Негативът обаче е, че огромна част от тези кредити са с плаващи лихви. „След пет години, ако лихвата е доста по-голяма, тежестта също ще бъде по-голяма, но виждате, че инфлацията е толкова бърза, че наистина хората са стимулирани да си устроят живота си”, обясни финансовият експерт.

Премина ли бумът на продажбите на недвижими имоти?

Относно евентуалното присъединяване към еврозоната, очакванията са парите да се задвижат в икономиката, като към момента не се наблюдава рязък спад нито при цените на имотите, нито при активността в кредитирането. „Банките вероятно са по-прецизни в отпускането на ипотечни кредити, защото виждаме един изключително нисък процент на лошите кредити”, заяви Цачев. Той уточни, че финансовите институции пресяват своите клиенти, като спекулативният сегмент е премахнат благодарение и на мерките на Централната банка.

Експертът направи паралел с ипотечния бум от 2007-2008 година, като посочи, че разликата сега е, че това са спестявания, а не само кредити, както е било в САЩ, където хората са взимали втори и трети заем, без да разполагат с капитал. В момента потребителските кредити растат с наполовина по-ниски темпове спрямо ипотечните, като една част от тях са пряко обвързани с растежа на ипотечните заеми, тъй като жилището трябва да бъде ремонтирано и довършено.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка