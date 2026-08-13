Българското правителство ще настоява пред Европейската комисия за промени в политиката към въглищната енергетика и за признаване на ТЕЦ-овете като суверенна базова мощност. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“, посветена на бъдещето на въглищната енергетика и заетостта в сектора.

Радев подчерта, че договорената отсрочка за закриването на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност. По думите му високите цени на емисионните квоти и европейските климатични цели поставят под въпрос възможността централите да работят устойчиво до този срок.

Над 2 млрд. лв. ще бъдат инвестирани във въглищните райони у нас

„Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност“, заяви премиерът. Той посочи, че България заедно с други държави от ЕС работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии.

Синдикатите изразиха притеснения от преструктурирането на въглищната енергетика и освобождаването на работници. Обсъдени са мерки за запазване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаване на нови технологични мощности, както и привличане на инвестиции и придобиване на нови професии в региона на Стара Загора.

Редактор: Ралица Атанасова