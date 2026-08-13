Рекорден брой проверки извършиха Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) през последната година във връзка със спазването на разпоредбите в Закона за въвеждането на еврото, обявиха двете институции на съвместна пресконференция днес.

Извършени са 37 955 проверки, при които са съставени 2755 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 1598 наказателни постановления на обща стойност 3 261 657 евро.

Националната агенция за приходите е извършила 23 420 проверки по спазване на Закона за въвеждане на еврото. Това отчете заместник изпълнителният директор на Приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.

Едногодишният период на задължително двойно обозначаване на цените в лева и в евро, започнал на 8 август 2025 г., изтече на 8 август тази година. От 9 август 2026 г. продажните цени следва да бъдат посочвани в евро. От този период до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение се прилага по Закона за защита на потребителите, като контролът се осъществява от КЗП.

Марков отчете още, че фискалните инспектори на НАП се извършили проверки в магазини за хранителни стоки - над 4200, в магазини за месо и риба - над 375, бензиностанции - над 857, паркинги - 501, медицински услуги - 625, заведения за бързо хранене - 668, в кафенета и заведения - общо 868. Съставени са 1635 акта за установяване на нарушение, издадени са 898 наказателни постановления на обща стойност 1 951 657 евро, посочи Марков. С глоби са завършили около 7 процента от проверките.

Над 1500 проверки на НАП заради превалитурането: Наложени са 116 санкции

"Целта на проверките на НАП винаги е била да защитим потребителите, не да тормозим бизнеса", коментира още той.

"Общата институционална оценка - на ЕЦБ, на БНБ, на ЕК, е, че преходът по въвеждане на еврото е минал плавно, без сътресения, без шокови цени", отбеляза още той, изразявайки надежда, че НАП е допринесла за това. "Общата оценка е, че инфлацията при въвеждането на еврото е 0,3 - 0,4 процента, което е в рамките на нормалното за всички държави, които са въвели еврото", добави Марков.

Заместник изпълнителният директор на НАП благодари на колегите си от „Фискален контрол“ в НАП, защото по думите му те са работили денонощно по сигнали. По думите му това е най-големият брой проверки, извършени досега от страна на НАП.

След въвеждането на еврото: Какво показват проверките на НАП

В рамките на пресконференцията заместник изпълнителният директор на НАП Зоя Габровска представи данни за лятната контролна кампания на Приходната агенция. По Черноморието до момента са извършени 2410 проверки, нарушенията са 719, което представлява 30 процента от общо проверяваните обекти. В цялата страна общо проверките към момента от началото на лятната кампания са 5275, съставени са 1849 акта за установяване на административно нарушение.

"Прави впечатление, че в Бургас нарушенията са около 40 процента, за разлика от другите градове", добави тя. Габровска посочи още, че към момента има 55 обекта, които са поставени под наблюдение, в област Бургас те са 40, във Варненско - 15, като обясни, че ако след това наблюдение се установи значително отклонение, най-вероятно ще се пристъпи към други контролни действия. Габровска призова и за граждански контрол от страна на потребителите - да използват мобилното приложение на НАП, да проверяват касовите бележки и да сигнализират за нередности в обекти.

Редактор: Станимира Шикова