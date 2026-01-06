-
От Приходната агенция следят основно за две неща – касови бележки и цени
Над 800 проверки са извършили екипите на НАП от началото на годината. Следят се основно две неща- касовите бележки и за необосновано покачване на цените. Това обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” Евгени Нанков, заместник - изпълнителен директор на НАП.
Той напомни, че касовите бележки трябва да са двойно обозначени – в евро и в левове, и да бъде посочен официалният валутен курс, при който се превалутира.
„Необоснованото вдигане на цените на стоките и услугите е такова, което не е въз основа на обективни икономически фактори. Тоест, един търговец предлага стока или услуга до края на миналата година на определена цена и изведнъж, с влизането на страната в еврозоната и въвеждането на еврото, стойността на стоката или услугата е променена, без да има икономически причини за това”, обясни Нанков.
От началото на работната седмица в НАП са постъпили изключително много сигнали за това. Приходната агенция вече е издала 27 наказателни постановления за 135 000 лева.
„Различни са нарушенията. Част от тези санкции са именно за необосновано покачване на цените”, каза Нанков.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
