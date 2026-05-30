"Все повече хора търсят смисъла на думите. Опитват се да премахнат този "кух" език, който употребяваме напоследък", каза в интервю в предаването "Денят на живо" писателката Мария Лалева.

"Децата много добре се ориентират в литературата. Те задават изумителни въпроси. И това не се случва, защото не четат. Те може би не четат това, което ние им разпореждаме. Имат тяхна представа, четат много фентъзи, това е друго поколение”, каза тя.

Мария Лалева за смисъла на думите и връзката между модерния свят и поколенията

Според нея в компютърните игри, които децата играят, книгата е нещо древно, прашно, мистично, съдържа древно познание, но е част от миналото. "Нашата нация вече не е особено четяща”, смята Мария Лалева.

"Особен е моментът, в който живеем и е полезен. Живеем в дуален свят. В него няма как да няма редуване и цикли, това е логично. Въпросът е как влизаме в лабиринта на Минотавъра, как си удряме главата в стената. Това е най-красивият модел на човешкия живот - човекът не се отказва да търси изход, защото знае, че там някъде на изхода го чакат истината и любовта, и затова е неуморен”, каза Лалева.

Писателката съобщи, че е напреднала подготовката за филм „Живот в скалите”.

