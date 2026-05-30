Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна днес в североизточната провинция Итури - епицентъра на епидемията от ебола в Демократична република Конго, предаде Франс прес.

С площ от над 2,3 милиона квадратни километра, Конго е втора по площ в Африка и една от най-бедните държави в света. Властите в централноафриканската държава обявиха на 15 май нова епидемия от ебола. СЗО обяви в тази връзка тревога в международен план.

Изключително заразният вирус, който причинява хеморагична треска, са установени в три провинции в ДР Конго, както и в съседна Уганда. Тедрос пристигна днес в град Буния - столицата на провинция Итури, констатира журналист от АФП на място.

"Ситуацията е сложна, но аз смятам, че можем да спрем разпространението на заразата", каза преди дни шефът на СЗО.

По последни данни на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията в ДР Конго са регистрирани над 1000 предполагаеми случая на ебола. Двеста четиридесет и шест от тези хора са починали.

Ебола е причинила смъртта на повече от 15 000 души в Африка през последните 50 години, посочва Франс прес. По време на най-смъртоносната епидемия в ДР Конго - в периода 2018-2020 г., бяха регистрирани 3500 случая, близо 2300 от които - с фатален изход.

