Модата отдавна не е само въпрос на красота. Все по-често тя е свързана и с отговорност – към природата, към ресурсите и към начина, по който се създават дрехите. „Човек трябва да почне просто. Няма момент, в който знаеш всичко или си готов”, споделя младата българска дизайнерка Ивет Бианки в ефира на "Събуди се" по NOVA, която вече смело заявява себе си отвъд пределите на страната ни по доста различен и смел начин.

Тя създава рокли, с които човек спокойно може да стъпи на червения килим в Кан. Те обаче не са просто красиви, а са изработени по zero waste технология. Това означава, че ако моделът бъде разглобен, оригиналното парче плат може почти изцяло да се възстанови, без да останат излишни текстилни отпадъци.

Едва на 21 години, Ивет прави това, за което много дизайнери мечтаят. Нейни рокли са представяни в Кан, холивудски знаменитости ги избират за фотосесии, а тя вече гледа към модния подиум в Париж. Всичко обаче започва с една рокля, ушита в деня, в който решава да промени живота си.

„Около две години бях в токсична връзка с психическо и физическо насилие. Всъщност в деня, в който успях да се откъсна от това нещо, първо се сринах за малко, но веднага след това се дръпнах и си казах: „Не, няма да се сривам”. И уших първата си рокля за откриването на едно заведение. Там всички много ме харесаха”, разказва младата дизайнерка.

Тази първа рокля символизира нейната свобода. „Бях с човек, който ми повтаряше, че от мен нищо няма да стане, да се погледна, че нямам какво да предложа. Тази рокля беше наистина голям пуш за мен, защото тя беше началото на това, което всъщност мога да направя”, споделя Ивет.

Тя няма диплома по моден дизайн, но вярва, че най-важното не се учи в университета, а в работата, чрез грешките и в смелостта да започнеш. „Дори да си ходил на университет, дори да знаеш супер много, пак ще правиш грешки и ще се научиш от тях. Това и аз направих”, допълва тя.

Това, което отличава роклите ѝ, не е само ефектният силует. Колекцията, която създава специално за фестивала в Кан, е изработена от материя, която е рязана и сгъвана така, че почти нищо да не бъде изхвърлено. Младата дизайнерка е убедена, че устойчивата мода има място на най-бляскавия червен килим в света. „На такъв подиум е важно не само красиви дами и рокли да се разхождат, но и нещо, което е създадено отговорно”, смята тя.

Миналата година в Кан идва и един от най-вълнуващите моменти в кариерата ѝ. Холивудската актриса Анди Макдауъл избира нейна рокля за фотосесия за списание. „Всъщност не разбрах, че ще я облече, до момента, в който тя вече я беше облякла и ми пратиха видео зад кулисите на фотосесията. В този момент се разхождах в Ница, отварям съобщението, гледам видеото и започвам да скачам от радост”, спомня си Ивет.

След Кан идва следващата голяма цел – Седмицата на висшата мода в Париж. За да бъде допуснат един бранд до официалния календар, моделите трябва да отговарят на изключително строги критерии. „Сега започваме да шием моите модели във Франция, което е едно от изискванията. Много се вълнувам, понеже там има този занаят на ръчната работа, който може би в България нямаме толкова много. Уверена съм, че мога да стигна дотам, но всичко е въпрос на време и работа”, категорична е дизайнерката.

Творенията ѝ са създадени за жената, която приема себе си и не се страхува да бъде различна. Образът, който я вдъхновява, е този на самоуверената, естествена и красива жена. „Както природата я е създала, с всичките ѝ несъвършенства, защото за мен това е чарът и красотата във всичко, както и във всяка една ръчно изработена рокля. Няма две еднакви. Всичко е уникално и красиво само по себе си, със своите съвършенства и несъвършенства”, смята Ивет Бианки.

И ако модата днес често диктува как да изглеждаме, тя вярва в точно обратното: „Все търсим това, което е модерно, да се впишем в обстановката. Аз ви съветвам – носете това, което ви кара да се чувствате добре и себе си. Правете това, което ви харесва, защото дрехите са най-хубавият начин да изразиш себе си”.

