-
Филмът спечели наградата на журито в официалната програма на фестивала
Филм с българско участие спечели наградата на журито в официалната програма на фестивала в в Кан. Лентата „Мечтаното приключение“ е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия и е заснета в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори.
Режисьор на филма е германката Валеска Гризебах, а отличието идва след силен международен интерес към продукцията. По думите на екипа наградата е признание както за творческия екип, така и за българската филмова индустрия.
„Това е успех и за българското кино, и за Националния филмов център, и за българската култура“, заяви продуцентът Илиян Джевелеков в пряко включване от Франция. Той подчерта, че българската страна е имала ключова роля в реализацията на проекта и че продукцията е резултат от дългогодишна работа и партньорство.
Продуцентът от Miramar Films Мила Войникова определи филма като „изцяло български по дух и език“, въпреки международния екип. „Положихме много усилия снимките да протекат по най-добрия възможен начин“, каза тя и добави, че сътрудничеството с режисьорката е било „изключително вдъхновяващо“.
Актьорът Стойчо Костадинов, за когото ролята е дебют, описа преживяването като „сбъдната мечта“. „10 минути аплодисменти, след като 2 часа и 40 минути се говореше на български. Вълнението е страхотно - да бъдеш сред толкова много звезди и да бъдеш оценен на такъв форум е нещо, което не се забравя“, сподели той. По думите му целият екип е работил с голяма отдаденост и филмът вече живее свой собствен път пред международната публика.Редактор: Цветина Петкова
