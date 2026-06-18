Съединените щати подготвят нова стратегия за военното си присъствие в Европа и настояват съюзниците от НАТО да поемат по-голяма финансова и отбранителна отговорност. Това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет.

По думите му Вашингтон започва шестмесечен преглед на разполагането на американските сили на европейския континент. Анализът трябва да покаже доколко сегашното военно присъствие отговаря на стратегическите интереси на САЩ и какви промени са необходими в бъдеще.

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„Целта е НАТО да премине към модел, при който Европа носи основната тежест и отговорност за собствената си сигурност“, подчерта Хегсет.

Американският министър предупреди, че финансовият ангажимент на Вашингтон към Алианса ще зависи все повече от това дали европейските държави изпълняват обещанията си за увеличаване на разходите за отбрана.

Според него страните, които не инвестират достатъчно бързо в своите армии, не могат да разчитат САЩ да компенсират този недостиг за неопределено време. „НАТО трябва да бъде партньорство с взаимни ангажименти. Не е справедливо американските данъкоплатци да поемат по-голямата част от разходите за сигурността на Европа“, заяви Хегсет.

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Изказването му идва на фона на засиления натиск от страна на администрацията във Вашингтон европейските съюзници да увеличат военните си бюджети и да намалят зависимостта си от американската военна подкрепа

Редактор: Цветина Петкова