Снимка: Елица Иванова, кореспондент на БТА в Кюстендил
Той е починал на място
70-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил, предаде кореспондентът на БТА в града Елица Иванова. Мъжът е починал на място.
Шофьорът на автомобила е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.Редактор: Никола Тунев
Източник: Елица Иванова, кореспондент на БТА в Кюстендил
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