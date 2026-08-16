70-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат тази вечер от автомобил на околовръсният път, при ул. "София", край ромския квартал в Кюстендил, предаде кореспондентът на БТА в града Елица Иванова. Мъжът е починал на място.

Шофьорът на автомобила е 21-годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията.

Редактор: Никола Тунев