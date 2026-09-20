Чели ли сте някога чуждо писмо? Тази история започва с един антиквар, кашон с изхвърлени стари писма и идеята на един фотограф. Повече от 30 години Веселин Боришев гледа българските политици през обектива си, но днес показва истории скрити в случайни писма от миналия век. Заедно със съпругата си Мария те съживяват личните изповеди във фотокнига и пътуваща изложба. Тя вече започна от Карнобат, преди да продължи към Шипка, Благоевград и София.

„Мила моя Раденка,

Защо трябва винаги да бързам, когато желая много да ти пиша? Всъщност какво бих могъл да ти кажа толкова много, когато се разделихме преди някакви 4 часа? А всичко, което имам да ти говоря, мое скъпо дете, то е само, за да ти кажа, че те обичам чисто, искрено и силно, че от снощния разговор за нашата женитба, те имам вече като моя жена и че едно евентуално отлагане на нашата сватба за след Великден ми се вижда почти немислимо”.

Авторът на това писмо и неговата любима едва ли са подозирали, че почти век по-късно тяхната история ще се окаже в един кашон заедно с десетки други писма. Изхвърлени, за да освободят място на някой таван, или просто защото са станали ненужни за наследниците. Верен на принципа „боклукът за един е съкровище за друг”, фотографът Веселин Боришев вижда в тези писма нещо повече от стара пожълтяла хартия.

Как един изоставен кашон със стари писма се превърна във фотокнига за паметта и времето

Историята на този необичаен фотографски проект започва от сергията с книги и вехтории на антикваря Иван, където фотографът забелязва кашон със стари писма.

„Никога не съм имал интерес или любопитство към четене на чужда кореспонденция. И се загледах в тях и толкова. Но 500 метра по-надолу нещо ме тресна и реших, че от това би могло да стане продукт”, разказва Боришев.

„Това са документи и те са документи на времето. Тук става въпрос за любовна история, става въпрос за политика, става въпрос за битовизми, ако щеш”, обясни фотографът.

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Той решил да прочете писмата и ги илюстрира със снимки.

„Жена ми - Мария Боришева, е движещият ми фактор. Направи един проект към Национален фонд “Култура” и го спечелихме. И ѝ казах „Оправяй се с тея писма”. Тя започна да чете, да мисли, аз ѝ давам някакви снимки. Така се роди”, разказва Боришев.

Писмата като сурово историческо свидетелство

Самите писма обхващат обширен период — от 30-те до 90-те години на XX век. Чрез тях може да се проследи не само промяната в личните човешки съдби. В тях има истории за битови трудности и принудителни изселвания от периода на ранния социализъм. В едно от писмата семейство описва как при изселване властите в Неврокоп (днес Гоце Делчев) незаконно са конфискували добитъка им.

Интуитивната фотография: Изкуството да снимаш без хора

Фотографиите в книгата “Епистоларен воайор” на Веселин Боришев са правени по интуиция Повечето от кадрите са заснети в радиус от един квадратен километър около дома му на село. В цялата книга има само няколко снимки с човешки фигури.

„Аз работя интуитивно и цял живот съм работил така. Не излизам специално да снимам, аз просто ходя с фотоапарат. По време на работа никога не мисля, мисля преди и след това“, споделя той.

Най-личното писмо в книгата

Въпреки че архивът е съставен от непознати съдби, Боришев вплита и личен елемент в края на книгата. Последното писмо е от неговата майка до брат му, а последната снимка улавя последните мигове от живота на баща му.

Книгата “Епистоларен воайор” е реализирана с подкрепата на Национален фонд “Култура”.