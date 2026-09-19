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Емпанадите са повече от храна за Антия Фернандес. Те са символ на детството, семейните корени и дома ѝ. Рецептата се предава в семейството ѝ вече 150 години.
Фернандес представлява петото поколение на пекарна „Пайярес“ в Сария, Галисия, където традицията за приготвяне на емпанади продължава и до днес.
Основата на ястието е тестото, което се приготвя от брашно, вода, квас и сол. Използват се различни видове брашно, като пшеничното е най-разпространено. В крайбрежните райони е характерно и царевичното брашно.
Една от традиционните разновидности е емпанада със свинско шкембе от келтско прасе. Плънката включва още чоризо, лук, чушки и сол. Според пекарите именно мазнината в месото помага емпанадата да остане сочна по време на печене.
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Приготвянето изисква внимание и към тестото. Долният слой трябва да бъде малко по-дебел, за да задържи плънката, а горният - по-тънък. След като емпанадата бъде запечатана, в горната част се прави малка дупка, през която да излиза парата.
Емпанадата се пече на 180 градуса за около 60 минути, в зависимост от размера. След изваждането от фурната се намазва с малко олио и се оставя да престои около 20 минути.
В Испания емпанадите са част от традиционната кухня и се приготвят за различни поводи, особено за празненства. Те са удобни и за хапване в движение, тъй като не изискват прибори или чиния.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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