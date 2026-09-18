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Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията
Министерството на финансите на САЩ издаде разрешение за преговори и сключване на условни договори с холдинговата компания на „Лукойл“ за продажбата на чуждестранните ѝ активи и дъщерните ѝ дружества. Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията.
В разпространения днес документ от ведомството посочват, че всяка една сделка трябва да получи одобрението на Американската служба за контрол на чуждестранните активи.
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Министерството на финансите ще оцени всяка предложена продажба на „Лукойл“ и части от него въз основа на фактори, които подкрепят целите на националната сигурност и външната политика на Съединените щати.Редактор: Никола Тунев
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