Министерството на финансите на САЩ издаде разрешение за преговори и сключване на условни договори с холдинговата компания на „Лукойл“ за продажбата на чуждестранните ѝ активи и дъщерните ѝ дружества. Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията.

В разпространения днес документ от ведомството посочват, че всяка една сделка трябва да получи одобрението на Американската служба за контрол на чуждестранните активи.

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Министерството на финансите ще оцени всяка предложена продажба на „Лукойл“ и части от него въз основа на фактори, които подкрепят целите на националната сигурност и външната политика на Съединените щати.

Редактор: Никола Тунев