Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия удари. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол и постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море.

На този фон американският президент Доналд Тръмп обяви, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той няколко пъти е заплашвал с мащабни военни действия, които обаче не бяха осъществени.

Един загина, а двама са ранени след падане на отломки от прехванат дрон в Саудитска Арабия

Очаква се във вторник Тръмп да се срещне с представители на страните от Залива в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Редактор: Мария Барабашка