Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползване от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Мерките са част от новия EU Kids Act.

"Свиках специална група от експерти. Разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Изслушахме държавите членки и сега е време Европейският съюз да действа. Ето защо Законодателният акт на ЕС за децата (EU Kids Act), който беше одобрен днес от Колегиума, ще постави ясни граници в цифровия свят, точно както правим ежедневно в реалния", каза на пресконференция в Страсбург председателят на ЕК Урсула фон ден Лайен.

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По думите ѝ Брюксел възприема постепенен и диференциран подход. "Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има свое собствено, специално адаптирано ниво на защита. И така, накратко: децата под 13-годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с „мини профили“, създадени и контролирани от родители или настойници, с ограничени функции и времево ограничение до максимум един час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18", обясни Фон дер Лайен.

Тя беше категорична, че възрастовата граница не означава, че технологичните компании се освобождават от отговорност за съдържанието на платформите като цяло. "Те си играеха безотговорно с психичното здраве на нашите децата. Сега трябва да ни докажат, че са безопасни. Ето защо, за всяко лице под 18 години платформите трябва да следват принципа за „безопасност по дизайн", изтъкна Фон дер Лайен.

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Възрастта на младежите ще се проверява с помощта на сертифицирани от ЕС инструменти като приложение за проверка на възрастта. "Това приложение е изградено на принципа за „доказателство с нулево знание“. Това означава, че платформата изисква едно-единствено нещо - да разбере дали сте достатъчно възрастни, за да получите достъп, или не", обясни председателят на ЕК.

По думите ѝ с години платформите са отричали вредата, която причиняват. "Те се опитваха да избягват строгите правила и определяха такива според собственото си темпо. Ние променяме това чрез EU Kids Act. Така че, вместо властите да доказват вредата след свършен факт, най-големите платформи трябва предварително да представят подробни планове за безопасност на децата. Родителите отново ще могат да контролират, а тежестта за доказване на безопасността ще падне върху платформите, както би трябвало да бъде", категорична беше Фон дер Лайен.

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И допълни: "EU Kids Act поставя ясна рамка, подкрепена от обществото и закона. В заключение искам да подчертая колко е важно да образоваме родителите, учителите, децата за рисковете и ползите от цифровия свят. Значението на цифровата грамотност за нашите деца е огромно. Отбелязвам, че не само непълнолетните са изложени на риск, най-вече от пристрастяващите дизайни. Те вредят на всеки, независимо дали е непълнолетен или възрастен. Ето защо се нуждаем от по-широка рамка - Законодателния акт за цифрова справедливост (Digital Fairness Act), който ще предложим през есента".

Редактор: Станимира Шикова