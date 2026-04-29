Европейската комисия стигна до предварителен извод, че Instagram и Facebook на Meta нарушават Законодателния акт за цифровите услуги, тъй като не ограничават ефективно достъпа на деца под 13 години до платформите си. Въпреки формалното изискване за минимална възраст, въведените механизми не работят надеждно - например при регистрация лесно може да се въведе невярна дата на раждане без реална проверка.

Комисията отбелязва и слабости в инструментите за сигнализиране на непълнолетни потребители, които са трудни за използване и често не водят до реални действия. Според оценката Meta подценява риска, въпреки данни, че около 10-12% от децата под 13 години в ЕС използват тези платформи, както и научни доказателства за по-високата им уязвимост.

Приложението на ЕС за проверка на възрастта за онлайн платформи скоро ще бъде достъпно за употреба

Брюксел настоява компанията да подобри оценката си на риска и да въведе по-ефективни мерки за откриване и премахване на профили на деца под минималната възраст, като гарантира по-високо ниво на защита, сигурност и поверителност.

Meta има право да отговори на констатациите и да предприеме коригиращи действия. Ако нарушенията бъдат потвърдени, Комисията може да наложи санкции до 6% от глобалния оборот на компанията.

Разследването, започнало през май 2024 г., продължава и обхваща и други потенциални нарушения, включително рискове, свързани с дизайна на платформите и възможното им въздействие върху поведението и благосъстоянието на младите потребители.

