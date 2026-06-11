Най-малко двама души загинаха и няколко бяха ранени при пожар тази сутрин във ваканционна сграда в курорта Магалуф, разположен на испанския остров Майорка, предаде "Асошиейтед прес".

Пожарът е избухнал около 05:00 ч. местно време на третия етаж на сградата. Обитателите са направили неуспешен опит да потушат пламъците, но те са се разпространили към горните етажи. Огънят е бил погасен два часа по-късно. Все още не е ясна причината за пожара.

Пожар изпепели заведение в Слънчев бряг (ВИДЕО)

Единият от загиналите е 58-годишен аржентински гражданин, а другата жертва е жена, чиято самоличност все още не е установена, казаха от службата за гражданска защита. Четирима от пострадалите остават в болница.

Около 20 собственици на апартаменти в изгорялата сграда ще бъдат временно настанени в хотели.

Магалуф е курорт, популярен с плажовете и нощния живот, който е посещаван предимно от млади британски и германски туристи. Градчето е разположено на 22 километра западно от столицата на острова Палма де Майорка.

Редактор: Цвета Лазаркова