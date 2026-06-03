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По време на инцидента в обекта е имало клиенти и служители
Пожар избухна в заведение в Слънчев бряг. Огънят е започнал от кухненската зона, съобщи директорът на Пожарната в Бургас комисар Николай Николаев.
Няма информация за пострадали, въпреки че по време на инцидента в обекта е имало както клиенти, така и служители.
Сигналът за пожара е получен след 10 ч. Първоначално на място са изпратени два екипа от Несебър, а впоследствие екипите са подсилени с още един пожарен автомобил от Бургас.
Две жертви взе пожарът в хотел в Слънчев бряг
Комисарят уточни още, че няма риск за гостите и персонала на съседния хотел, които са били своевременно евакуирани.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
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