Пожар избухна в заведение в Слънчев бряг. Огънят е започнал от кухненската зона, съобщи директорът на Пожарната в Бургас комисар Николай Николаев.

Няма информация за пострадали, въпреки че по време на инцидента в обекта е имало както клиенти, така и служители.

Сигналът за пожара е получен след 10 ч. Първоначално на място са изпратени два екипа от Несебър, а впоследствие екипите са подсилени с още един пожарен автомобил от Бургас.

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Комисарят уточни още, че няма риск за гостите и персонала на съседния хотел, които са били своевременно евакуирани.

Редактор: Цветина Петкова