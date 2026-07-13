Днес се прощаваме с втория българин, летял в Космоса. В петък, на 74-годишна възраст, ни напусна Александър Александров. През 1988 г. той лети до космическата станция „Мир“.

Близки, приятели, държавници и военни, както и стотици граждани се събраха в Централния военен клуб в София, за да изпратят в последния му път генерал-майора от резерва. Много от тях се разделиха с него с думите "Лек път към звездите".

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На 7 юни 1988 г., в 17 часа и 3 минути българско време, от космодрума „Байконур“ в Казахстан в околоземната орбита е изведен корабът „Союз ТМ-5“. Единственият българин на борда е Александър Александров. Така България става третата страна в света, която е изпратила двама души в Космоса след полета на Георги Иванов през април 1979 г. Тогава Александров споделя, че се гордее, че България ще вземе участие в осъществяването на широка програма по изследване на космическото пространство за мирни цели. Той посвещава полета си на 110-ата годишнина от Освобождаването на България. Два дни по-късно космическият кораб се скачва с научноизследователския комплекс „Мир“, за да извършат близо 60 експеримента в рамките на научноизследователската програма „Шипка“. А архивите пазят историческа пряка връзка - между София и орбиталната станция. на 17 юни 1988 г. в Байконур, след десет дни в орбита, българо-съветският екип се приземява. В 13 часа и 13 минути българско време капсулата докосва Земята.

В днешния ден президентът Илияна Йотова заяви: „България се разделя с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашият космонавт, човекът, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден заветът, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него и на Георги Иванов за България се говореше като за космическа държава”.

В съболезнователен адрес до семейството и близките му държавният глава откроява любовта на генерал-майор Александров към авиацията и Космоса. „Професията на военен пилот му даде вътрешна сила, самодисциплина и самоотверженост, така необходими за всеки космонавт", подчертава Илияна Йотова.

Снимка: БГНЕС

Държавният глава припомня успешното изпълнение на космическия полет през 1988 г. по международната програма „Шипка“ и многобройните научни експерименти на борда на „Союз ТМ-5“ и ги определя като апогей в професионалния път на Александров. По думите ѝ тези мисии поставят България наравно със страните - пионери в космическите изследвания.

Последен полет към звездите: Напусна ни българският космонавт Александър Александров

„Ще запомним генерал-майор (о.з.) Александър Александров с неговия принос към родната наука за Космоса и като пример за високо подготвен, отговорен и достоен български офицер, служил всеотдайно на Родината“, подчертава Илияна Йотова.

„С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висини, той е пример и се надяваме да следваме това, което ни е завещал. Вечна му памет”, каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

В памет на Александър Александров: Полетът на втория български космонавт

Преди да поеме към Космоса Александров се подготвя в легендарното Звездното градче край Москва – от където по същия път тръгват поколения космонавти. Рамо до рамо с него е и още един български космонавт - Красимир Стоянов. Той си спомня, че след като екипажът е бил обявен, той с голяма радост е поздравил Александров, пожелал му е успешен полет и успешно кацане на Земята.

Веселина Симеонова си спомня, че са изпратили българския космонавт типично по български - с малко котле, здравец и червен конец. И днес тя не може да сдържи сълзите си заради загубата: "Отново го изпращаме към звездите – обаче той вече няма да се върне".

Директорът на Института за космически изследвания проф. д-р инж. Георги Желев споделя: "Всички като малки сме искали да станем космонавти. И винаги сме ги давали за пример, за да може децата да се "запалят" – всичко тръгва от тях и бъдещето е на тях". А Алексаднър казва, че смелостта на Александров и постиженията му са вдъхновение за него. "Смятам, че трябва да бъде пример за всеки млад българин", допълва момчето.

Заветът на Александър Александров

Заветът на Александър Александров към съгражданите му бе отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината.

Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на омуртагчани към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена съболезнователна книга.

Директорът на Историческия музей в града Мирослав Тошев отвори съхранявано в институцията послание на Александров към съгражданите му и идните поколения.

В завета на Александър Александров пише:

„Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс „Мир“. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям заръката: Пазете я! В Космоса по-хубав кът от нея няма.

7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България“.

"Надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години", каза Тошев, съобщи кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

Александров оставя завета по време на честване на годишнина от полета от 7 юни 1988 г. Датата се отбелязва като ден на Община Омуртаг от 2006 г.