Напусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook.

Александър Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“, Станция Мир и Союз ТМ-4. Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

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"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", написа още премиерът.

"Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти. В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството. Поклон пред светлата му памет!", пише още Радев в публикацията си.

Снимка: БГНЕС

Вторият българин, летял в Космоса

Снимка: NOVA

Александър Панайотов Александров е вторият български космонавт, летял на борда на съветския космически кораб „Союз ТМ-5“ (излитане) заедно с командира на полета Анатолий Соловьов и бординженерa Виктор Петрович Савиних, Станция Мир и Союз ТМ-4 (за кацане). Мисията продължава от 7 до 17 юни 1988 г.

Навършват се 35 години от полета на втория български #космонавт Александър Александров

Полетът превръща България в третата държава в света, след СССР и САЩ, изпратила двама души в Космоса, припомнят от ВВСhttps://t.co/5hw51mSMmD pic.twitter.com/1d3cUqo7y0 — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) June 7, 2023

Александров завършва специалност летец-инженер през 1974 г. До 1978 г. служи в бойните части на Военновъздушните сили като пилот на изтребител-бомбардировач във Двадесет и втори изтребително бомбардировъчен авиополк в с. Безмер. През 1983 г. завършва аспирантура в Института за космически изследвания към Академията на науките на бившия СССР, Москва. Получава научна степен „кандидат на техническите науки“ (сега доктор).

Кариера като космонавт

През 1977 г. Александров е избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос“, заедно с първия български космонавт Георги Иванов. На 1 март 1978 г. пристига в Центъра за подготовка на космонавти за преминаване на обща космическа подготовка.

Навършват се 35 години от полета на втория български #космонавт Александър Александров

Полетът превръща България в третата държава в света, след СССР и САЩ, изпратила двама души в Космоса, припомнят от ВВСhttps://t.co/5hw51mSMmD pic.twitter.com/1d3cUqo7y0 — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) June 7, 2023

Готви се за космическия полет през 1979 г., при който е дубльор на Георги Иванов. Поради технически проблеми космическият полет на Георги Иванов е прекъснат по-рано и не се изпълнява програмата за изследване, която е предвидена за този полет.

Our two Bulgarian astronauts- Aleksandar Aleksandrov and Georgi Ivanov. Respect! pic.twitter.com/QCRkzUZPVU — Hristiyan Georgiev (@applemaniac98) April 12, 2014

След допълнително споразумение между България и СССР се подготвя изпращането на втори български космонавт.

През юни 1988 г. Александър Александров става вторият българин, излетял в Космоса. По време на полета извършва 59 успешни научни експеримента, включително изпитание на български храни за космонавти. Експериментите са разработени от Института за космически изследвания при БАН с ръководител акад. Димитър Мишев. По време на полета е осъществен телемост на космонавтите с Тодор Живков, предаван директно по Българската национална телевизия.

Показват скафандъра на втория български космонавт Александър Александров (ВИДЕО)

Военен летец първи клас, заслужил летец, летец-космонавт на Република България. На 26 април 2002 г. е удостоен с висше военно звание бригаден генерал.[2] Награден е с орден „Стара планина“. С указ № 246 от 11 декември 2013 г. за особено големите му заслуги за укрепване и развитие на въоръжените сили е повишен във висше военно звание в резерва генерал-майор.[3] На 13 март 2019 г. „за големите му заслуги за развитието и укрепването на въоръжените сили, за дългогодишната му и безупречна служба и за приноса му за националната сигурност на Република България“ е награден с орден „За военна заслуга“ първа степен.

В родния му град Омуртаг на площад „Александър Александров“ има монумент „Космонавт“. Статуята представлява модернизиран и футуристичен сборен образ на космонавт. Нейни автори са двама казанлъшки скулптори – Доко Доков и Димитър Койчев.

Редактор: Цветина Петрова