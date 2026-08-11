Снимка: iStock/Видео: БГНЕС
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Усилията са насочени към локализиране на пламъците
Голям пожар е избухнал край благоевградското село Дъбрава. На място са изпратени екипи на пожарната и служители на горското стопанство, а в борбата с огъня са се включили и десетки доброволци от района.
Видео: БГНЕС
Усилията са насочени към локализиране на пламъците и ограничаване на разпространението им. Има засегнати шест къщи. Една от тях е изгоряла сериозно.
Голям пожар гори в землището на бобошевското село Висока могила
Снимка: БГНЕС
Няма официално потвърдени данни за пострадали хора. Стихията вече е изпепелила около 50 декара сухи треви и храсти в района.
Снимка: БГНЕСРедактор: Цветина Петкова
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