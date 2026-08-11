Голям пожар е избухнал край благоевградското село Дъбрава. На място са изпратени екипи на пожарната и служители на горското стопанство, а в борбата с огъня са се включили и десетки доброволци от района.

Видео: БГНЕС

Усилията са насочени към локализиране на пламъците и ограничаване на разпространението им. Има засегнати шест къщи. Една от тях е изгоряла сериозно.

Голям пожар гори в землището на бобошевското село Висока могила

Снимка: БГНЕС

Няма официално потвърдени данни за пострадали хора. Стихията вече е изпепелила около 50 декара сухи треви и храсти в района.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова