Активисти на „Грийнпийс“ изписаха с бяла боя посланието „No Gas + Oil“ („Без газ и нефт“) върху танкера „Кайрос“, който повече от шест месеца е закотвен в Бургаския залив. В протестната акция е участвал и ледоразбивачът на природозащитната организация „Arctic Sunrise“, съобщиха от „Грийнпийс“ - България. В акцията са се включили активисти от България, Украйна, Испания, САЩ и Филипините, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Мая Стефанова.

От организацията заявиха, че целта на акцията е да привлече внимание към рисковете за Черно море, свързани с превоза и използването на изкопаеми горива. Протестът се провежда три дни след като екипът на „Arctic Sunrise“ е документирал теч от „Кайрос“. От „Грийнпийс“ припомнят и свой сателитен анализ от края на юли, според който между края на април и края на юли са регистрирани десетки нефтени петна в близост до танкера. От организацията уточняват, че за установяване на произхода им са необходими допълнителни проверки, включително химичен анализ на проби и обследване на място.

Снимка: БТА

През юли рибари от Бургас и Поморие подадоха сигнали за замърсяване в района на Южното Черноморие. Тогава Изпълнителната агенция „Морска администрация“ извърши контролен обход около „Кайрос“, при който бяха забелязани петна във водата, но не беше установен активен теч. Според „Грийнпийс“ обаче липсата на теч по време на проверката не обяснява регистрираните през предходните месеци сателитни следи.

Отпадъчен нефтопродукт изтича от танкера "Кайрос" в Бургаския залив

274-метровият „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти, а от „Грийнпийс“ го определят като част от руския „сенчест флот“. Танкерът беше провлачен до Бургаския залив, след като на 5 декември 2025 г. заседна край Ахтопол, изоставен от турски влекач. След престой от 10 дни край брега и евакуация на екипажа на 15 декември беше проведена операция по провлачването му с три влекача на Параходство „Български морски флот“. Корабът беше преместен на безопасно място в Бургаския залив, където остава и до момента.

Редактор: Ралица Атанасова