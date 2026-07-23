Екипи на Изпълнителната агенция "Морска администрация" започват извънреден контролен обход за наличие на замърсяващи продукти в района около моторния кораб "Кайрос", закотвен в Бургаския залив. Сигнали от граждани алармират за възможно замърсяване край бреговете на Поморие и бургаския квартал "Сарафово".

От Министерството на транспорта съобщиха, че специализиран катер вече е извършил два огледа на корпуса на танкера и прилежащата акватория, като директен теч от самия плавателен съд не е установен. При обход в радиус от 1,5 морски мили обаче са били открити отделни оцветени петна, които веднага са били третирани с разрешен дисперсант.

Удареният от дронове танкер „Кайрос“ остава блокиран край Бургас вече два месеца

Припомняме,че корабът "Кайрос" бе провлачен до Бургаския залив в края на миналата година, след като на 5 декември заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач заради лошото време. Плавателният съд, който е санкциониран по регламент на Европейската комисия, престоя край Ахтопол в продължение на десет дни, през които екипажът му бе евакуиран.

На 15 декември бе проведена специализирана мащабна операция с три влекача на Параходство "Български Морски Флот", при която танкерът бе изтеглен и преместен на безопасно място в Бургаския залив. Преди месец стана ясно, че "Кайрос" е продаден на нов собственик, който планува буксир до Турция, където танкерът ще бъде нарязан за скрап.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Ивайла Маринова