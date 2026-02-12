Два месеца след като танкерът „Кайрос” се озова в български териториални води край Ахтопол и се наложи да бъде изтеглен на буксир на безопасно място, се оказва, че плавателният съд все още се намира у нас. 276-метровият кораб, ударен от дронове, е стабилно закотвен край бургаския бряг, но все още не може да плава на собствен ход. На всеки 10 дни на него биват транспортирани по няколко моряци. Те все още пребивават на хотел в Бургас.

Българските власти, които вече получиха плащане от компанията собственик за извършения буксир през декември, очакват до няколко седмици на кораба да се качат застрахователи за последно оформяне на документи. От януари 2022 г. застрахователите на кораби спряха да покриват военни рискове в Русия, Украйна и Беларус след големите загуби в региона.

Собственикът на танкера „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето му

Танкерът „Кайрос” обаче може да получи разрешение да напусне български териториални води, едва след като в „Морска администрация” постъпи подробен план за извършване на буксир от компанията собственик, както и официално потвърждение от турските власти за одобрение на плануваното провлачване през техни териториални води.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка