Предявеният иск възлиза на 270 371 евро
Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.
Парите постъпили по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция. Предстои сумата да бъде възстановена в държавния бюджет.
Успешно приключи сагата с танкера "Кайрос", но съдбата му остава неясна
Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни