Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.

Парите постъпили по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция. Предстои сумата да бъде възстановена в държавния бюджет.

Успешно приключи сагата с танкера "Кайрос", но съдбата му остава неясна

Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.

Редактор: Калина Петкова