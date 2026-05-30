Българската копродукция „Мечтаното приключение“ записа огромен международен успех, след като спечели Наградата на журито на филмовия фестивал в Кан. „Даваме си сметка, разбира се, това е нещо, за което всички работят и всички се стремят, и естествено поставя на картата България с още по-голяма тежест“, това коментира продуцентът Мила Войникова в предаването „Събуди се“ по NOVA. Тя допълни, че за първи път копродукция с българско участие влиза в основното състезание в Кан и печели толкова голяма награда.

Успехът на лентата е огромен не само заради международното признание, но и заради специфичния начин на работа. Филмът е реализиран без предварителен сценарий, като се разчита основно на импровизацията на актьорите.

Един от главните герои, Стойчо Костадинов, сподели, че е бил открит случайно на изложение. „На нищо не сме се научили, в смисъл нямаме предварителна подготовка, бяхме себе си и точно това търсеха“, обясни той относно снимачния процес. Според него идеята е била да се покаже как човек би реагирал в дадена ситуация абсолютно естествено, без заучени фрази. Той призна, че е поискал от много талантливо момиче от екипа на име Маргарита да му каже честно, ако не става за ролята, за да не се излага пред хората, тъй като никога не е имал подобни амбиции.

Яна Радева, която изпълнява главната женска роля, също е попаднала във филма случайно, докато е била на коледен базар в НДК. „Тя (кастинг режисьорката) ме пита с какво се занимавам, аз казах с нищо, какво правите – мотая се, и така“, сподели тя. Радева, която по професия е геолог, разказа за вълнуващата си среща с председателя на журито в Кан – корееца Пак Чан-ук. По думите ѝ той е разговарял с нея в продължение на 10 минути, споделяйки, че скоро не е гледал подобен филм и никога не е виждал такава женска роля.

Въпреки големия успех и признанието на международната критика, непрофесионалните актьори не планират да променят пътя си. „Здраво стъпил съм на земята и това, че ми се е случило в момента нещо подобно, не означава, че бих се радвал да продължи, реалността е такава“, коментира Стойчо Костадинов. Яна Радева обаче добави, че за нея снимането е било истинско забавление и подчерта, че по време на работата камерата за тях сякаш не е съществувала.

