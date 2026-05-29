Съединените щати и Иран са постигнали „значителен напредък“ по сключването на споразумение, но американският президент Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това обяви в четвъртък вечер вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Той уточни, че Вашингтон и Техеран все още трябва да разрешат няколко спорни въпроса.

Тръмп: Сделката с Иран е почти договорена



"Ако погледнем към това, което вече сме постигнали тук, и ако приемем, че ще успеем да стигнем до окончателно споразумение, ще възстановим свободното плаване през Ормузкия проток. Вече сме унищожили конвенционалната им армия и сме в положение, в което можем да забавим значително ядрената им програма, не само по време на мандата на този президент, но и в дългосрочен план. Това е много, много добро нещо за американския народ. Така че, все още не сме стигнали дотам, но сме много близо. Ще продължим да работим по въпрос", заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Според информациите споразумението ще удължи примирието с 60 дни и ще даде начало на преговори за бъдещето на иранската ядрена програма. По-рано американски официални лица заявиха пред Би Би Си, че двете страни са постигнали съгласие за рамката на споразумението. Полуофициалната иранска информационна агенция "Тасним" обаче съобщи, че споразумението все още не е финализирано или потвърдено.

