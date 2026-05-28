Ликът на американския президент Доналд Тръмп може скоро да се появи върху нова банкнота от 250 долара. Това е поредният ход на републиканеца да разчупи традиции в САЩ, като остави личния си отпечатък върху националните институции. За предложението за новата банкнота, на която е изобразен Тръмп с пронизващ поглед, съобщи на 27 май вестник „Вашингтон Поуст“. Ако то бъде реализирано, това ще бъде първият случай от век и половина, в който изображение на жив човек – камо ли на президент – се появява върху американска валута, предаде АФП.

Макетът на дизайна, получен от „Вашингтон Поуст“, показва и надписа „250-годишнина на Америка“ – препратка към обявяването на независимостта на Съединените щати на 4 юли 1776 г. Според вестника миналата година двама назначени от Тръмп служители в Министерството на финансите започнали да настояват пред персонала на Бюрото за гравиране и печат да подготви прототипи. Служители оттам, които пожелаха да останат анонимни, споделиха, че планът е предизвикал опасения, тъй като би нарушил федерален закон, забраняващ изобразяването на живи президенти върху американските пари.

Директорът на Бюрото за гравиране и печат Патриша Солимен се е противопоставила, като е предупредила длъжностни лица, включително американския ковчежник Брандън Бийч, за правни и процедурни пречки, разказаха служителите. Солимене е била внезапно преназначена от поста си, съобщи вестникът.

Тези опасения не попречиха на администрацията на Тръмп да продължи с усилията си да наложи образа или името му върху културни институции и други обекти – което предизвика обвинения в култ към личността на 79-годишния лидер. По-рано тази година Американската комисия по изящните изкуства, чиито членове бяха назначени от Тръмп, единодушно одобри отпечатването на възпоменателна „златна монета за 250-годишнината“, изработена от 24-каратово злато. През последните месеци както Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, така и Американският институт за мир бяха преименувани, за да включат името на Тръмп. Ликът му гледа от банери, украсяващи Министерството на правосъдието и Министерството на земеделието, а според Държавния департамент скоро ще се появи и в някои американски паспорти.

През миналата година в Конгреса беше внесен законопроект, който да позволи на Тръмп да бъде изобразен на банкнота от 250 долара, но той остана без последствия. Говорител на Министерството на финансите заяви пред вестника, че печатницата „провежда подходящо планиране и надлежна проверка“ в отговор на предложеното законодателство.

Реакцията сред демократите беше критична. Сенатор Марк Уорнър, член на банковата комисия на Сената, каза, че безпрецедентното предложение представлява открит опит на Белия дом да „подхранва егото на президента“

