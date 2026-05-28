Темата с наркотиците е на дневен ред както за токсиколозите, така и за Държавната агенция за закрила на детето. Медиците запознаха децата от Съвета към агенцията със случаи от своята практика. Целта е да се покаже колко сериозни са последствията дори от еднократна употреба.

Фентанилът в различните му видове продължава да бъде сред най-големите опасности не само за подрастващите. Спешната токсикология на ВМА познава случаи не само с употреба на фентанил, но и на вейпове с канабиноиди, дизайнерски дроги, райски газ, както и кокаин и хероин.

Постъпилите пациенти проявяват агресия, паник атаки, гърчове, халюцинации, както и психози и загуба на съзнание. Възможни са тежки увреждания на белия дроб, нервната и сърдечната система.

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Трагичният инцидент в Благоевград от 24 май, за който се предполага употреба на LSD, показва, че опасността е реална.

„Самото вещество LSD може да причини халюцинации, може да доведе до деперсонализация, до изкривяване“, обясни доц. д-р Людмила Нейкова-Василева, началник на Спешната токсикология във ВМА.

Не всички тежки случаи стигат до болница. А дори употребилият да получи навременна спешна помощ, пътят към възстановяването след това е труден.

„Изписвайки пациента, ние му даваме рецепта, контролирана или от нас, или от психиатър. Има много, но за съжаление частни програми за лечение и стабилизация. Но финансово семействата не винаги могат да си позволят. Държавата няма такава пътека. Единствено в клиника, но местата са изключително ограничени – тези, които могат да стигнат до лечение, са единици“, каза доц. Нейкова.

Фентанилът и неговите производни продължават да са голямата заплаха.

„Случва ни се често да идват пациенти с тежка интоксикация с фентанил. За щастие, за фентанила имаме антидот. Но имаме и синтетични наркотици, за които нямаме информация и не знаем какво са смесили“, казва токсикологът д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология към ВМА.

За да държат децата далеч от дрогата, инициативи като тази на лекарите във ВМА и ДАЗД разказват за едни от най-тежките последствия.

„Абсолютно всичко изброено е фрапиращо. Може би парализата е най-страшна“, коментира Енис, член на Съвета на децата към ДАЗД от област Шумен.

„През юни, преди ваканцията, като се върнем по родните места, ще инициираме срещи с максимално много ученици“, каза Калоян Канев, председател на Съвета на децата към ДАЗД.