Успешна операция по спасяването на двама бедстващи във водите на Черно море проведоха днес военнослужещи от Военноморските сили. Спасените в морето са рибари.

Около 08:20 ч. дежурният на рейдовия пост на Военноморска база - Бургас забелязва обърната лодка в района на нос Атия и незабавно подава сигнал по оперативна линия. По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби - флотилен адмирал Радко Пенев, минен заградител „Сириус“ незабавно се насочва към района на инцидента за оказване на помощ.

Благодарение на бързата и професионална реакция на екипажа двамата бедстващи са извадени от водата и транспортирани до Военноморска база – Бургас, където са прегледани от медицински екип и им е оказана необходимата медицинска помощ. Те са в добро общо състояние.

