Празника на храбростта днес отбелязват и Военноморските сили у нас. Тяхната роля е изключително важна в опазването на сигурността в Черно море.

Флотилен адмирал Ваньо Мусински, който е зам.-командир на Военноморските сили, припомни, че днес почитаме историята на Българската армия и загиналите във войните за национално обединение. „Можем да се гордеем, че нашата армия винаги е воювала за справедлива кауза”, каза той като подчерта, че днешните военни спазват традициите. Адмиралът заяви, че няма български военнослужещ, който да е отказал да изпълни поставена задача.

Мусински обясни, че това, което мотивира младите военнослужещи, са редът, дисциплината, службата към родината и любовта към България. Той пожела на всички, които празнуват днес, да спазват традициите, да носят България в сърцето си и да ги покровителства Свети Георги.

Зам.-командирът на Военноморските сили разказа повече за издигането на флаговете за разцветяване на корабите, което е стара традиция във Военноморските сили.

