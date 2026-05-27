Тежка катастрофа между линейка на частна спешна помощ и лек автомобил стана тази вечер в Пловдив. Инцидентът е възникнал малко след 20 часа на бул. „Цариградско шосе“.

След сблъсъка линейката се е преобърнала на пътното платно. В реанимобила е имало пациент, а превозното средство е преминало през кръстовище на червен сигнал на светофара. Свидетели разказват, че след удара линейката се е блъснала в светофарна уредба, преобърнала се е и се е влачила по пътя повече от 200 метра.

При инцидента е пострадал шофьорът на линейката. Той и пациентът са били транспортирани в болница. Водачът на лекия автомобил се е разминал без сериозни наранявания.

Заради катастрофата движението в района беше временно затворено.

