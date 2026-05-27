Ще се справи ли новото управление със заявените приоритети, какво означават промените в съдебната власт и ще намери ли пари за култура? Темата в "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха комуникационният експерт Максим Бехар, журналистът Владислав Апостолов и политологът и директор на регионалния център на ЮНЕСКО Ирена Тодорова.

"След категоричната победа на "Прогресивна България" нейните представители нямат право на грешки в съдебната реформа. Трябва да се извърви дългият и тежък път на реформата. Фигури с толкова компрометиран образ не трябва да имат място в съдебната система", коментира Тодорова.

"В тези среди думата и концепцията за лично решение не съществуват. Тези хора не са взимали такова от години. Това „лично” решение на Сарафов идва след поредното безобразие на Прокуратурата - казусът с Петьо Еврото”, каза Апостолов.

Според Максим Бехар в нашата страна всичко е преплетено. „Най-радикалната и справедлива промяна ще бъде ако Прокуратурата и главният прокурор се назначават или бъдат част от правителството. Прокуратурата трябва да защитава нашите права – на обикновените граждани. Това трябва да прави и правителството”, подчерта комуникационният експерт.

Тримата обсъдиха и темата със средствата за култура. По думите на Бехар културата трябва да бъде сложена на пазарни основи. "Всички театри трябва да станат частни. В един малък провинциален град един театър не може да съществува без помощта на държавата. Ако тя отдели една сума и отпусне заем на някого, който иска да създаде частен театър, може да печели много. Държавата трябва да се опита да предизвика частна конкуренция", смята той.

"Един от дефицитите в България е, че се покачва броят на хората, които ходят на театър, но се понижава потреблението на високото изкуство - балет, опера", изтъкна Тодорова. "Раздаването на държавни пари за култура привлече "паразити", които се издържат от това и изсмукват всичко. Трябва да се вземе някакво решение незабавно", коментира Владислав Апостолов.

