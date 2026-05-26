Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указанията на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата – театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуствата и др. Това заявиха от Министерството на културата относно орязването на бюджета за култура.

"Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети", съобщават още от ведомството.

От Съюз на артистите в България също излязоха с позиция във Facebook:

"Във връзка с назряващото напрежение в културния сектор и появилите се спекулации, председателят на САБ - Христо Мутафчиев проведе спешен разговор със заместник-министъра на финансите г-жа Росица Велкова, в който получи категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения НЕ КАСАЯТ делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите и галериите.

В рамките на разговора г-н Мутафчиев заяви категоричното настояване на гилдиите към Съюза на артистите в България пред Министерството на финансите за увеличение на бюджета за сценичните изкуства. Към момента се води активен диалог и се очаква развитие по темата в 10-дневен срок".

"Очакваме проекта на държавния бюджет за 2026, както и бюджетната прогноза, след което Съюзът на артистите в България ще изпрати официално становище до Народното събрание във връзка с поетите ангажименти пред творческите гилдии", се съобщава още в публикацията.

